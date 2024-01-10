منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

تستمر سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بالتأثير على لبنان لأيّام عديدة.



وستشهد الأيّام المقبلة طقس شتويّ بارد وممطر بغزارة أحيانًا، مع برق ورعد وخطر تشكل سيول وانخفاض الحرارة.



وتتساقط الثلوج على الـ ١٦٠٠ متر.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



الأربعاء:

١- الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم وممطر تصبح الأمطار أكثر غزارة بدءًا من بعد الظهر وتتساقط الثلوج نهارًا على ١٨٠٠متر وليلًا على ١٦٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خصوصًا شمالًا

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية: تسوء أحيانًا خصوصًا جبلًا

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الخميس:

غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة خصوصًا، قبل الظهر، مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.



الجمعة:

غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.