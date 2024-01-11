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برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-01-11 | 00:10
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برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
تؤثر سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة على لبنان بطقس شتوي بارد، ممطر بغزارة احياناً مع برق ورعد وخطر تشكل سيول وانخفاض الحرارة ومستوى تساقط الثلوج الى ١٥٠٠متو ويتدنى اقل بقليل مطلع الاسبوع المقبل (احد - اثنين) مع وصول منخفض جوي ثانٍ.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم وممطر تصبح الامطار تكون غزيرة احيانا وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة شمالاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: تسوء احياناً خاصة جبلاً
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الجمعة : غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة الى غزيرة جدا خاصة ليلا مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية احيانا خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
السبت : غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة جدا مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية احيانا خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
*
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