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طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-01-12 | 03:33
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طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
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طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يستمر المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان اليوم يليه فوراً منخفض آخر الليلة مع قيم ضغط منخفضة ورطوبة عالية بطبقات الجو حيث يتحول الطقس معه الى عاصف وممطر بغزارة قوية وتتساقط حبات البرد مع برق ورعد وتشكل السيول، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٥٠٠ متر وأقل بقليل صباح الاثنين (١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر). ويستمر التأثير الشديد لهذا المنخفض لغاية فجر الأحد بعدها تضعف الهطولات بشكل كبير لكن الإستقرار لن يعود قبل يوم الثلاثاء. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر 
٢- الجوّ: غائم وممطر وتصبح الأمطار غزيرة جدا ليلاً وتتساقط الثلوج على الـ١٥٠٠ متر وتكون كثيفة على الـ ١٨٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و٧٠ كم/س خصوصا شمالاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: تسوء أحياناً خصوصا على الجبال
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
 
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس عاصف مع تساقط أمطار رعدية غزيرة جدا وخطر تشكل سيول وفيضانات، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٥٠٠ متر وتكون كثيفة على الـ١٨٠٠ متر. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٣ و١١ درجة بقاعاً وبين ٤ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية خصوصا شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.

الأحد: الطقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة جدا فجرا وخطر تشكل سيول وفيضانات تضعف خلال النهار، فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٥٠٠متر وأقل بقليل بين منتصف الليل وصباح الإثنين. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٣ و١١ درجة بقاعاً وبين ٤ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية أحيانا خصوصا شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٦٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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