الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
2024-01-13 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
يؤثر على لبنان طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يترافق مع تساقط الأمطار بغزارة حيث تتحول الى سيول جارفة احيانا خصوصا فترتي بعد الظهر والمساء.
كما يشهد لبنان عاصفة رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح شديدة تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س خصوصا شمال البلاد ليرتفع معها موج البحر لحدود ال، 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما ويتكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.
الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة جنوب البلاد وشماله ورياح ناشطة.
تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1400 مترو ما فوق على المرتفعات الشمالية. تخف حدة الامطار مساءً و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة
وتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية تترافق مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق شمالا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
وفي التفاصبل:
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 16 درجة، على الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 10 درجات.
- الرياح لسطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 80 كم/س خاصة في المناطق الشمالية.
- الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب الكثيف و غزارة المتساقطات.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 85 و 100 %.
- حال البحر: مائج الى هائج، ارتفاع الموج 3 امتار.
- حرارة سطح الماء: 21°م.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .
- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,1 .
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
عاصفة
أمطار
ثلوج
درجات الحرارة
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-11-25
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
حال الطقس
2023-11-25
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
0
حال الطقس
2024-01-09
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
2024-01-09
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
0
حال الطقس
2023-12-12
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-12-12
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-01-12
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
2024-01-12
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
0
حال الطقس
2024-01-11
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
حال الطقس
2024-01-11
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
0
حال الطقس
2024-01-10
منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله
حال الطقس
2024-01-10
منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله
0
حال الطقس
2024-01-09
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
2024-01-09
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
آخر الأخبار
07:25
القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا إستباقيًا على جنوب لبنان والمقاتلات تهاجم أهدافًا لحزب الله
آخر الأخبار
07:25
القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا إستباقيًا على جنوب لبنان والمقاتلات تهاجم أهدافًا لحزب الله
0
منوعات
2024-01-11
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
منوعات
2024-01-11
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
عواصف ثلجية في الولايات المتحدة... وإلغاء مئات الرحلات الجوية
تقارير نشرة الاخبار
08:14
عواصف ثلجية في الولايات المتحدة... وإلغاء مئات الرحلات الجوية
0
رياضة
08:11
الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني
رياضة
08:11
الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني
0
أمن وقضاء
08:08
كيف هو الوضع في الميدان الجنوبي اليوم؟
أمن وقضاء
08:08
كيف هو الوضع في الميدان الجنوبي اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
0
امن وقضاء
06:32
حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟
امن وقضاء
06:32
حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟
0
أمن وقضاء
03:19
إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين
أمن وقضاء
03:19
إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين
0
أخبار لبنان
03:12
مخزومي: استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد
أخبار لبنان
03:12
مخزومي: استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد
0
آخر الأخبار
02:22
تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)
آخر الأخبار
02:22
تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:38
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
منوعات
12:38
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
2
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
3
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
4
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
5
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
6
منوعات
10:28
عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
منوعات
10:28
عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
7
خبر عاجل
13:06
انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0
خبر عاجل
13:06
انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0
8
صحف اليوم
00:02
بري: ليس سوى مرشح واحد للرئاسة والباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح (الاخبار)
صحف اليوم
00:02
بري: ليس سوى مرشح واحد للرئاسة والباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More