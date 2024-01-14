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طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء

حال الطقس
2024-01-14 | 01:17
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طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء
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طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء

يضعف تأثير المنخفض الجوي على لبنان اليوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط لأمطار تكون متفرقة، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٥٠٠متر صباح يوم غد الاثنين، قبل ان ينكفئ المنخفض يوم الثلاثاء.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد: 
١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر 
٢- الجوّ: غائم وممطر احيانا وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: تسوء جبلاً
٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاثنين: غير مستقر وتتساقط امطار محلية فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠متر واقل بقليل بين والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: متقلب وغائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الامطار غير الشاملة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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