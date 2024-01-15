المنخفض الجويّ الى انكفاء...

يستمر المنخفض الجويّ بالتأثير على لبنان اليوم، ولكن بفاعلية ضعيفة من حيث الأمطار، ويكون الطقس باردًا فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٥٠٠متر، وينكفئ هذا المنخفض يوم غد الثلاثاء، مع بقاء الطقس متقلباً لغاية يوم الاربعاء.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاثنين:

١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم وممطر احيانا وتتساقط الثلوج على الـ ١٥٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: تسوء جبلاً

٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الثلاثاء: متقلب وغائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ او الامطار الخفيفة والمحلية الغير الشاملة والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



الاربعاء: متقلب وغائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ او الامطار الخفيفة والمحلية الغير الشاملة والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س