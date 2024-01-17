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ماذا يخبّئ طقس اليوم والأيام المقبلة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-01-17 | 02:04
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ماذا يخبّئ طقس اليوم والأيام المقبلة؟
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ماذا يخبّئ طقس اليوم والأيام المقبلة؟

يستمر الطقس متقلبًا اليوم، إذ يكون الجوّ غائمًا، إجمالًا ورطبًا مع احتمال تساقط زخات مطر، بعد الظهر.

ويعود الاستقرار التام يوم الخميس مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

ويُتوقّع عودة لتساقط الأمطار، بعد ظهر الاثنين المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الأربعاء:
١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ بقاعًا وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر 
٢- الجوّ: غائم 
٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية: تسوء جبلًا
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس:
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٨ بقاعًا وبين ٦ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وغربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة:
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٨ بقاعًا وبين ٦ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وغربية إلى شمالية غربية نهارًا  وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
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