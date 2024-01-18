الأمطار تعود مطلع الأسبوع المقبل...

الأمطار تعود مطلع الأسبوع المقبل...

مرتفع جوي يؤدي إلى طقس مستقر نسبيًا ويستمر في الأيام المقبلة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة فيما تعود الأمطار بشكل معتاد مطلع الأسبوع المقبل وتترافق مع تدفق كتل رطبة فوق منطقتنا. ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى إحتمال تدفق رياح شمالية قطبية من فوق شمال شرق أوروبا أواخر الشهر الحالي تؤدي إلى طقس قارس البرودة، وفي حال توفرت الرطوبة، تتساقط الثلوج ما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر (التأكيد أو النفي مع تقدم الأيام).



وفي التفاصيل:



الخميس:

١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٢ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: تسوء جبلًا

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



الجمعة: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٢ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



السبت: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٢ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س