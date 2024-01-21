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طقس متقلب بانتظارنا... ماذا في التفاصيل؟
حال الطقس
2024-01-21 | 04:00
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طقس متقلب بانتظارنا... ماذا في التفاصيل؟
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طقس متقلب بانتظارنا... ماذا في التفاصيل؟
يستمر الطقس المستقر اليوم ولغاية بعد الظهر، مع ارتفاع بدرجات الحرارة. فيما سيؤدي تدفق كتل رطبة فوق منطقتنا الى طقس متقلب بين الصحو والممطر احياناً بين بعد ظهر اليوم والخميس المقبل.
تفاصيل طقس الاحد:
١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢٣ ساحلا وبين ٥ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم اجمالاً، مستقر نهارا يتقلب بعد الظهر مع احتمال امطار رعدية في النصف الشمالي والشمالي الشرقي للبنان
٣- الرياح: متقلبة ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
ماذا عن طقس بداية الاسبوع؟:
الاثنين: مستقر نهاراً وقليل السحب اجمالا خلال النهار، مع احتمال زخات مطر بعد الظهر والليل. والحرارة تنخفض لتتراوح على الشكل التالي: ١١ و٢١ ساحلا وبين ٢ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح الرياح شرقية ليلا وجنوبية غربية نهارا سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء: غير مستقر وغائم اجمالاً مع تساقط امطار رعدية تشتد احياناً وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٧ و١٠ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
*
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