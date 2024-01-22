طقس مستقر نسبيًا حتى هذا اليوم

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيًا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة.



ويصبح الطقس متقلبًا ممطرًا أحيانًا، لغاية بين منصف هذه الليلة والخميس المقبل.



وتشير آخر التوقعات إلى تأثير طقس رطب وبارد جدًا على لبنان بدءًا من الجمعة ويستمر لأيام عديدة.



وستتدنى درجات الحرارة لتكون الفترة الابرد، لغاية الآن، هذا الشتاء مع تساقط ثلوج تحت عتبة الـ ١٤٠٠متر.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



الاثنين :

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٩ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مستقر نهارًا و قليل السحب إلى غائم جزئيًا واحتمال زخات مطر رعديّ ليلًا

٣- الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



الثلاثاء :

غير مستقر وغائم إجمالًا مع تساقط امطار رعدية تشتد أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٥كم/س.



الأربعاء :

غير مستقر وغائم اجمالًا ممطر احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.