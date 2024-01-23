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منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-01-23 | 00:02
مشاهدات عالية
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منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان
يسيطر طقس ممطر، اليوم، ولغاية الخميس المقبل.
ويؤثر، بعدئذ، منخفض ثانٍ أكثر برودة على لبنان بدءًا من الجمعة المقبل ويستمر لأيام عديدة.
وتتدنى درجات الحرارة، لتكون الفترة الأبرد لغاية الآن، هذا الشتاء مع احتمال تساقط ثلوج تحت عتبة الـ ١٠٠٠متر بقليل مطلع الاسبوع المقبل.
في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الثلاثاء
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي:بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غير مستقر وغائم إجمالًا مع تساقط أمطار رعدية تشتد أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٩٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانًا سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين 60 و 95 ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: تسوء محليا خصوصًا جبلًا بفعل الضبال
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الاربعاء
غير مستقر وغائم اجمالًا ممطر غالبًا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ و١٧٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
الخميس
غير مستقر وغائم إجمالًا ممطر أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ و١٧٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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حال الطقس
جوّيان
يشهدهما
لبنان
طقس مستقر نسبيًا حتى هذا اليوم
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