منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل

يسيطر طقس ممطر على لبنان، اليوم.



وسيؤثر منخفض ثانٍ أكثر برودة على لبنان بدءًا من الجمعة ويستمر لغاية الاثنين.



وتتدنى درجات الحرارة، لتكون الفترة الأبرد لغاية الآن، هذا الشتاء، خصوصًا مطلع الأسبوع المقبل.



ويترافق المنخفضين مع تساقط ثلوج على الـ١٠٠٠متر مطلع الأسبوع المقبل ومنتصفه.



وتكون فعالية الهطولات، في المنخفضين، متفاوتة، بين يوم وآخر، من حيث الحدّة والكمية وذروتها، الجمعة.



أمّا في تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:



الخميس

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غير مستقر وغائم إجمالًا مع تساقط أمطار رعدية احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء محليًا خصوصًا جبلًا بفعل الضباب

٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الجمعة

غير مستقر غائم وممطر بغزارة وتتساقط الثلوج نهارًا على ١٦٠٠متر وتدريجيًا تلامس ليلًا ١٢٠٠متر و ١٠٠٠ ~ ١١٠٠متر شمالًا وبعض مناطق البقاع والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ٠ و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٨ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية قوية احيانًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س تكون قوية جبلًا.



السبت

غير مستقر غائم وممطر (تنحسر الأمطار، بعد الظهر) وتتساقط الثلوج على و ١٠٠٠ ~ ١١٠٠متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٤ ساحلًا وبين ٠ و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.