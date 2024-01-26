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منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
حال الطقس
2024-01-26 | 00:11
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منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
إنكفأ المنخفض الجويّ الاول، وسيبدّأ المنخفض الجويّ الثاني العالي الفعالية والمصحوب بكتل هوائية باردة جداً صباح اليوم الجمعة بالتأثير على لبنان، ويستمرّ لغاية الاثنين، قبل وصول منخفض ثالث عالي الفعالية ايضاً ويستمر لغاية الاربعاء.
هذه المنخفضات تترافق مع تدفّق للرياح الشمالية الباردة من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً، نحو منطقتنا، وتؤدي الى تدنٍ كبير بدرجات الحرارة، وستكون الفترة الأكثر برودة في هذا الشتاء، ويترافق المنخفضين بتساقط للثلوج على الـ ١٠٠٠متر، وتكون الهطولات في المنخفضين غزيرة جدًا مع خطر تشكّل السيول .
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الجمعة:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٠ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ : غير مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة جداً احياناً وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠متر نهارا تلامس ١٠٠٠متر ليلاً خاصة شمالاً وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح : جنوبية غربية قوية احيانا سرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية: سيئة خاصة جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
-السبت:
غير مستقر غائم وممطر وتنحسر الامطار بعد الظهر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠ ~ ١١٠٠متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٣ ساحلا وبين ٠ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
-الاحد:
غير مستقر غائم وممطر وتتساقط الثلوج على و ١١٠٠ ~ ١٢٠٠ وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ ساحلا وبين ٠ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
*
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حال الطقس
طريقه
الينا...
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