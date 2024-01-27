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كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-01-27 | 03:30
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كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس
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كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس

يستمر المنخفض الجوي الثاني عالي الفعالية والمصحوب بكتل هوائية باردة لغاية يوم الاثنين قبل وصول المنخفض الثالث عالي الفعالية ايضاً ويستمر لغاية الاربعاء. تترافق هذه المنخفضات مع تدفق رياح شمالية باردة من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا وتؤدي الى انخفاض كبير بدرجات الحرارة وستكون الفترة الابرد لغاية الآن هذا الشتاء، مع تساقط ثلوج على الـ ١٠٠٠متر فيما الهطولات في المنخفضين تكون غزيرة جدا احياناً مع خطر تشكل السيول . في التفاصيل...

السبت:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٠ و ١٠ بقاعاً وبين ٢ و ٨ على ال ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر  (تنحسر الامطار بعد الظهر) وتتساقط الثلوج على   ١٠٠٠ ~ ١١٠٠ متر وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية غربية قوية احيانا سرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: سيئة خاصة جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاحد : غير مستقر غائم وممطر خاصة بعد الظهر وتتساقط الثلوج على   ١٢٠٠ ~ ١٣٠٠متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ ساحلا وبين ٠ و ٩ بقاعاً وبين ٢ و ٦ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

الاثنين : غير مستقر غائم وممطر بغزارة احيانا وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠ ~ ١٣٠٠متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ ساحلا وبين ٠ و ٩ بقاعاً وبين ٢ و ٦ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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