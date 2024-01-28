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انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

حال الطقس
2024-01-28 | 07:52
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انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
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انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1300 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الاثنين حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ والمتمركز حاليا جنوب غرب تركيا وأطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "حيان" "Hayan" فيحمل معه أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة ويشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء مع التدني الملموس بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تلامس الثلوج ال 800 متر فجر الخميس خاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتبارا من صباح يوم الجمعة وينحسر تدريجيا يوم الأحد المقبل.

تحذير: من تشكل السيول وارتفاع منسوب الانهر وانجراف التربة وعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بسبب تراكم الثلوج وتشكل طبقات من الجليد اعتبارا من مساء يوم غد الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على الجبال التي تعلو عن ال 1400متر كما تنشط الرياح أحيانا ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1300 متر وما فوق.

الثلاثاء:غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد حيث تتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات في التربة كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب ال 85 كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تتساقط الثلوج على الجبال بدءا من ارتفاع ال 1200 م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1100 متر.

الأربعاء:غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح وتشتد أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ليلا ال 900 متر خاصة المرتفعات الشمالية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 6 درجات، في الداخل من 4 الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.
- حال البحر: مائج اجمالا.
- حرارة سطح الماء: 20°م.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,37   ساعة غروب الشمس: 17,06  .
 
 
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