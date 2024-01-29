منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية رطبة ما زال يؤثر على لبنان اليوم بطقس بارد وممطر وثلوج على الـ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر، يليه وصول منخفض أخر عالي الفعالية غدا الثلاثاء ويستمر لغاية الجمعة ويحمل معه تيارات هوائية شمالية باردة ستتدفق من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا وتؤدي الى تدنٍ اضافي بدرجات الحرارة.



ويترافق هذا المنخفض مع تساقط ثلوج على ارتفاع الـ ٩٠٠ متر وفي البقاع، فيما الهطولات تكون غزيرة احياناً مع تساقط حبات البرد ورياح نشطة وبرق ورعد. ولن يستقر الطقس قبل مطلع الاسبوع المقبل حسب آخر التوقعات.





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