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طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار

حال الطقس
2024-01-30 | 00:30
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طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
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طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار

يستمر الطقس الشتويّ مسيطراً هذا الاسبوع، بالتوازي مع منخفض عالي الفعالية، خصوصًا لناحية البرودة على ان يستمر في الايام المقبلة.
 
ويحمل المنخفض الذي يشهده لبنان تيارات هوائية شمالية باردة تتدفق من شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا، وتؤدي الى تدنٍ اضافي بدرجات الحرارة.
ويترافق هذا المنخفض مع تساقط للثلوج على ارتفاع  ٩٠٠ متر وفي البقاع بين الاربعاء والخميس، وتكون الهطولات غزيرة احياناً خصوصاً اليوم الثلاثاء مع تساقط حبات البرد في بعض المناطق، ورياح نشطة وبرق ورعد.
 
يذكر ان الطقس لن يستقر قبل مطلع الاسبوع المقبل وفقًا لآخر التوقعات، وتعود الحرارة لترتفع قليلاً اواخر الاسبوع.


اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ ساحلا وبين ٠ و ٩ بقاعاً وبين ١ و ٦ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم ممطر وتتساقط الثلوج على  و ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر وبعض مناطق البقاع 
٣- الرياح: جنوبية قوية احيانا (خاصة ساحلا) سرعتها بين ٢٠ و ٧٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: سيئة خاصة على الجبال بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الاربعاء: غير مستقر بارد غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠متر  وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٤٠ و ٥٠كم/س.

-الخميس: غير مستقر بارد غائم وممطر وتتساقط الثلوج على  ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر  وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

شتويّ

بامتياز..رياح

وأمطار

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