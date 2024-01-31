الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-01-31 | 00:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
تستمر سيطرة الطقس الشتوي بامتياز هذا الاسبوع وفي الايام المقبلة، خصوصاً من ناحية البرودة، بسبب تيارات هوائية شمالية باردة تتدفق من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا وتؤدي الى تدن اضافي بدرجات الحرارة اليوم وغدا، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر وفي البقاع، في حين أن الهطولات تكون متفاوتة الحدّة بين يوم وآخر.
وبحسب آخر التوقعات، ستعود درجات الحرارة الى الارتفاع قليلاً اواخر الاسبوع الحالي ولا عودة للاستقرار قبل يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
تفاصيل طقس الاربعاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على ال ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم ممطر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية ضعيفة اجمالا (خاصة ساحلا) سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: سيئة خاصة جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
-الخميس: غير مستقر بارد غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر صباحاً وبعض مناطق البقاع، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و٥ بقاعاً وبين ٠ و٤ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س.
-الجمعة: غير مستقر بارد غائم وممطر احياناً وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠متر وبعض مناطق البقاع، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٨ و ١٤ ساحلا وبين -١ و ٦ بقاعاً وبين ٢ و٥ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٤٠ و٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
انخفاض
اضافي
للاستقرار
التاريخ...
اليكم
الايام
المقبلة
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-01-28
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
حال الطقس
2024-01-28
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-26
العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-26
العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
آخر الأخبار
2023-12-21
ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: ملزمون بسقف معيّن في ما يتعلّق برواتب القطاع العام لضمان استقرار سعر الصرف ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة
آخر الأخبار
2023-12-21
ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: ملزمون بسقف معيّن في ما يتعلّق برواتب القطاع العام لضمان استقرار سعر الصرف ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة
0
حال الطقس
2023-12-20
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-12-20
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-01-30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
حال الطقس
2024-01-30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
0
حال الطقس
2024-01-29
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
حال الطقس
2024-01-29
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
0
حال الطقس
2024-01-28
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
حال الطقس
2024-01-28
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
0
حال الطقس
2024-01-27
كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس
حال الطقس
2024-01-27
كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:01
المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما
آخر الأخبار
06:01
المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما
0
حال الطقس
00:38
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
حال الطقس
00:38
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
0
اسرار
2023-12-13
أسرار الصحف 14-12-2023
اسرار
2023-12-13
أسرار الصحف 14-12-2023
0
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟
تقارير نشرة الاخبار
16:53
الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!
0
رياضة
13:41
الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات
رياضة
13:41
الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها
0
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
0
أخبار دولية
13:13
الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
أخبار دولية
13:13
الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
2
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
3
حال الطقس
00:38
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
حال الطقس
00:38
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
4
خبر عاجل
14:01
كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية
خبر عاجل
14:01
كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية
5
فنّ
08:11
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
فنّ
08:11
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
6
منوعات
10:48
قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!
منوعات
10:48
قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
8
فنّ
11:13
إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)
فنّ
11:13
إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More