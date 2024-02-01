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ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-01 | 01:53
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ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
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ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟

 

يستمر طقس غير مستقر رطب وبارد، في الايام المقبلة، إنما بأقل حدة من ناحية الامطار.

 

ويبقى الجو باردًا بسبب تيارات هوائية شمالية ما زالت تتدفق نحو منطقتنا.

 

وترتفع الحرارة تدريجيًا، بدءًا من الجمعة ولا عودة للاستقرار الكلي قبل  الثلاثاء.

 

في تفاصيل الطقس:

 

الخميس

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٢ درجة ساحلًا وبين -٢ و ٥ بقاعًا وبين ٠ و ٤ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ : غير مستقر ممطر احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠ ~ ١١٠٠متر وبعض مناطق البقاع 

٣- الرياح: جنوبية ضعيفة اجمالًا (خاصة ساحلا) سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: سيئة خصوصًا جبلًا بفعل الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

 

الجمعة

غير مستقر بارد غائم وممطر احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠ متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ درجة ساحلًا وبين -١ و ٦ بقاعًا وبين ٢ و ٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٤٠ و ٥٠كم/س.

 

السبت

غير مستقر بارد غائم وممطر احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠ متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٥ ساحلًا وبين -١ و ٦ بقاعًا وبين ٢ و ٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٤٠ و ٥٠كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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