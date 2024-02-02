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طقس غير مستقر وبارد... متى يعود الإستقرار الكلي؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-02-02 | 00:24
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طقس غير مستقر وبارد... متى يعود الإستقرار الكلي؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان طقس غير مستقر ورطب وبارد وممطر أحيانا ويستمر في الأيام المقبلة وبفعالية معتادة فيما تبدأ الحرارة بالإرتفاع تدريجيا بدءا من اليوم.
ويذكر ألا عودة للاستقرار الكلي قبل بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٤ درجة ساحلا، بين -١ و ٦ درجات بقاعاً وبين ٢ و٥ درجات على الـ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم جزئيا وبارد وممطر أحياناً، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٤٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية ضعيفة اجمالا (خصوصا ساحلا) وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس غير مستقر، بارد وغائم وممطر أحياناً وتتساقط الثلوج على الـ1500 متر في بعض مناطق البقاع. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٥ درجة ساحلا، بين -١ و٦ درجات بقاعاً وبين ٢ و٥ درجات على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٤٠ و٥٠ كم/س.
الأحد:
الطقس غير مستقر، بارد وغائم وممطر أحياناً وتتساقط الثلوج على الـ1500 متر في بعض مناطق البقاع. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٥ درجة ساحلا، بين -١ و٦ درجات بقاعاً وبين ٢ و٥ درجات على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٤٠ و٥٠ كم/س.
*
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