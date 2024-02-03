كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة، طقس متقلّب وماطر أحيانًا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.



تفاصيل طقس السبت والأيام المقبلة على الشكل التالي:



السبت: غائم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خصوصا في المناطق الجنوبية ليلا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية ليلا (٥٠ كم /س) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، مع تحذير من انعدام الرؤية بشكل كلي.



الأحد: غائم اجمالا من دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتّد أحياناً شمال البلاد لتصل لحدود الـ ٦٠ كم/س. كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ١٣٠٠ متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.



الإثنين: غائم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها، ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ما يقارب الـ ٦٠ كم/س خصوصا شمال البلاد. كما تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتقعات.



الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٦٠ كم/س خصوصا شمال البلاد. وتنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتقعات.