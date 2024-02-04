طقس غير مستقر حتى الثلاثاء... اليكم التفاصيل

يؤثر طقس غير مستقر، رطب، بارد وممطر أحيانًا على لبنان.
ويستمر لغاية الاثنين، فيليه طقس مستقر لأيام عديدة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الأحد
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ: غائم وممطر أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانًا سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الاثنين
غائم بارد غائم وممطر أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٠ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.
الثلاثاء
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.