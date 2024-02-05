إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

يؤثّر طقس غير مستقر، رطب، بارد وممطر على لبنان اليوم.



ويتحول الطقس إلى مستقر بدءًا من الثلاثاء ولأيّام عديدة مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:



الإثنين

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ: غائم وممطر أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠ ~ ١٦٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانًا سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بفعل الضباب

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الثلاثاء

مستقر غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الأربعاء

مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.