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طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-07 | 00:28
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طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
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طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة

يؤثر على لبنان طقس مستقر يستمر لغاية ظهر الجمعة المقبل مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، يليها كتل هوائية رطبة ضعيفة الفعالية متوقع بين الجمعة والسبت تحمل معها امطار خفيفة محلية.

تفاصيل طقس الاربعاء:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠
٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بفعل الضباب بعد الظهر
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئيا نهاراً متقلب مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة ساحلا وشمالا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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الجمعة...

والأمطار

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