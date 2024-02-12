الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...

يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم الاثنين ويمتد لغاية ليل غد الثلاثاء مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها بحدود ٥ درجات.



ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان بعد غد الاربعاء وبفعالية اعتيادية وتستمر لايام عدة، تحمل معها امطار وثلوج على الجبال العالية.



تفاصيل طقس الاثنين:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٣ ساحلا وبين ٦ و٢٠ بقاعاً وبين ١١ و١٨ على الـ١٠٠٠

٢- الجوّ: غائم اجمالا بسحب عالية

٣- الرياح: شرقية مغبرة نهاراً ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.