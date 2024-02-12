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الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-12 | 01:35
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الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...
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الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...

يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم الاثنين ويمتد لغاية ليل غد الثلاثاء مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها بحدود ٥ درجات.

ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان بعد غد الاربعاء وبفعالية اعتيادية وتستمر لايام عدة، تحمل معها امطار وثلوج على الجبال العالية. 

تفاصيل طقس الاثنين: 
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٣ ساحلا وبين ٦ و٢٠ بقاعاً وبين ١١ و١٨ على الـ١٠٠٠
٢- الجوّ: غائم اجمالا بسحب عالية
٣- الرياح: شرقية مغبرة نهاراً ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
 
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

-الثلاثاء: مستقر غائم كلياً بسحب متوسطة وعالية مع احتمال زخات مطر في الداخل مساءً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٤ ساحلا وبين ٦ و٢١ بقاعاً وبين ١١ و١٩ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

-الاربعاء: غير مستقر غائم وممطر بغزارة احيانا وفي بعض المناطق وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٣ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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