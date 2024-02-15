الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-02-15 | 01:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
تؤثّر سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة على لبنان وبفعالية اعتيادية.
وتستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل بطقس غير مستقر وتساقط أمطار متقطعة وثلوج على الجبال العالية نسبيًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:
الخميس
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر بعد وتتساقط الثلوج على على ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الجمعة
غير مستقر غائم وممطر أحيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ منر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
السبت
غير مستقر غائم وممطر احيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
المنخفضات
الجوية
الرطبة
والباردة
تؤثّر
لبنان
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-14
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-02-14
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2023-12-05
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-12-05
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:09
الجيش الاسرائيلي يعلن تنفيذ "سلسلة من الضربات الجوية" في لبنان
أخبار لبنان
07:09
الجيش الاسرائيلي يعلن تنفيذ "سلسلة من الضربات الجوية" في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-02-10
كتل هوائية رطبة تعبر فوق لبنان..واستقرار تام قبل عودة المنخفضات
أخبار لبنان
2024-02-10
كتل هوائية رطبة تعبر فوق لبنان..واستقرار تام قبل عودة المنخفضات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-14
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-02-14
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-02-13
استقرار جويّ حتى الظهر... ماذا بعده؟
حال الطقس
2024-02-13
استقرار جويّ حتى الظهر... ماذا بعده؟
0
حال الطقس
2024-02-12
الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...
حال الطقس
2024-02-12
الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...
0
حال الطقس
2024-02-11
منخفضات جوية بانتظارنا...
حال الطقس
2024-02-11
منخفضات جوية بانتظارنا...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:08
الخير لـ"حوار المرحلة": النواب السنة متوافقون على العديد من الأمور وعندما يقرر الرئيس الحريري العودة لممارسة عمله سأكون الى جانبه على المستويات كافة
آخر الأخبار
15:08
الخير لـ"حوار المرحلة": النواب السنة متوافقون على العديد من الأمور وعندما يقرر الرئيس الحريري العودة لممارسة عمله سأكون الى جانبه على المستويات كافة
0
آخر الأخبار
15:14
الخير لـ"حوار المرحلة": لبنان لم ولن يكون ملحق لأي دولة وحزب الله يحتاج الى مراجعة حثيثة لكل خطواته التي قام بها في الاونة الاخيرة وآخرها ما يقوم به على الحدود الجنوبية
آخر الأخبار
15:14
الخير لـ"حوار المرحلة": لبنان لم ولن يكون ملحق لأي دولة وحزب الله يحتاج الى مراجعة حثيثة لكل خطواته التي قام بها في الاونة الاخيرة وآخرها ما يقوم به على الحدود الجنوبية
0
آخر الأخبار
10:22
بريطانيا: نريد ضمانات مطلقة على أن أونروا لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل
آخر الأخبار
10:22
بريطانيا: نريد ضمانات مطلقة على أن أونروا لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل
0
اسرار
2024-02-14
أسرار الصحف 14-2-2024
اسرار
2024-02-14
أسرار الصحف 14-2-2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
0
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
2
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
3
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
4
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
5
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
6
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
7
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
8
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More