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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-15 | 01:06
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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان

تؤثّر سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة على لبنان وبفعالية اعتيادية.

وتستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل بطقس غير مستقر وتساقط أمطار متقطعة وثلوج على الجبال العالية نسبيًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

الخميس
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر بعد وتتساقط الثلوج على على ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠متر 
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الجمعة
غير مستقر غائم وممطر أحيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ منر  والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

السبت
غير مستقر غائم وممطر احيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
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