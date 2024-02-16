المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...

لا تزال تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بفعالية اعتيادية، وستستمر لغاية الثلاثاء المقبل وتؤي الى طقس غير مستقر وامطار متقطعة وثلوج على الجبال العالية نسبيا.



تفاصيل طقس الجمعة:



١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ١٠٠٠

٢- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر بعد وتتساقط الثلوج على على ١٦٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس نهاية الاسبوع:

السبت: غير مستقر غائم وممطر احيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ١٦٠٠ متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١٠ على الـ ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الاحد: غير مستقر غائم وممطر احيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١٠ على الـ ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.