ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات.وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.وتتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع الـ1600 متر وما فوق نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا، لتلامس ارتفاع الـ1500 متر.وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:الأحد:غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.وتتساقط أمطار متفرقة صباحًا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارة الأمطار بدءًا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس الـ1500 متر.الإثنين:غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها.وتتساقط أمطار متفرقة مع حدوث انفراجات وتنهمر الثلوج الخفيفة بدءًا من ارتفاع الـ1700 متر وما فوق نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لحدود الـ1500 متر.الثلاثاء:غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا وضباب عل المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع تساقط أمطار محلية متفرقة وحدوث انفراجات واسعة نهارًا.وتتركز الأمطار مساءً شمال البلاد والتي تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية، التي تعلو عن 1600 متر.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الداخل من 5 إلى 11 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط أحيانًا لتلامس الـ50 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيء على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95%.- حال البحر: مائج إجمالًا.- حرارة سطح الماء: 19°م.- الضغط الجويّ: 765 ملم زئبق.