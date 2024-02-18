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متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-02-18 | 00:39
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متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
لا تزال تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة وبفعالية اعتيادية، تستمر لغاية يوم غد.
وفي هذا الوقت، يسطير على البلد طقس غير مستقر، يترافق مع تساقط امطار متقطعة وثلوج على الجبال العالية.
أما يوم غد، فتنكفئ هذه المنخفضات، ولكن يبقى الطقس متقلبا بين الصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية لغاية يوم الاربعاء، فيما تكون درجات الحرارة مستقرة نسبياً.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر وتتساقط الثلوج على على ١٦٠٠ متر
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ٢٠٢١ hpa
- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين
: غير مستقر غائم وممطر بغزارة احيانًا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الثلاثاء
: متقلب غائم جزئياً مع احمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
أمطكار
ثلوج
منخفض جوي
درجات الحرارة
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
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