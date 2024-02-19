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الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-02-19 | 01:26
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الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
ما زال المنخفض الجوي وكتله الرطبة والباردة يؤثر على لبنان ويستمر لغاية اليوم بطقس غير مستقر مع أمطار رعدية غزيرة أحيانا وثلوج على الجبال العالية نسبيا.
وينكفئ هذا المنخفض الجوي جزئياً بعد الظهر لكن الطقس يستمر متقلبا بين الصحو واحتمال بعض الأمطار المحلية غدا الثلاثاء، فيما يميل الطقس أكثر نحو الاستقرار يوم الأربعاء ونحو الاستقرار الكلي يوم الخميس مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر خصوصا قبل الظهر وغائم وممطر بغزارة، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٥٠٠ متر - ١٦٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً
٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط بعض زخات المطر المحلي خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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