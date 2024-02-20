الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-02-20 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
ينكفئ المنخفض الجوي جزئياً اليوم لكن الطقس يستمر متقلبا بين الصحو واحتمال بعض الأمطار المحلية بعد الظهر، قيما يميل الطقس أكثر نحو الاستقرار النسبي غدا الأربعاء ونحو الإستقرار الكلي بدءا من يوم الخميس ولأيام عدة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: متقلب يتحول الى غائم مع تساقط أمطار محلية خفيفة إجمالا وزخات ثلجية على الـ١٧٠٠ متر
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط بعض زخات المطر المحلي خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
المنخفض الجوي
الطقس
لبنان
أمطار
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-14
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-02-14
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-01-24
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-01-24
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2024-01-09
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
2024-01-09
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23
مناطق لبنانية تغرق بالمياه.. و4 أطفال ضحايا الأمطار الكثيفة
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23
مناطق لبنانية تغرق بالمياه.. و4 أطفال ضحايا الأمطار الكثيفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-19
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
حال الطقس
2024-02-19
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
0
حال الطقس
2024-02-18
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
حال الطقس
2024-02-18
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
0
حال الطقس
2024-02-17
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
2024-02-17
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
0
حال الطقس
2024-02-16
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
2024-02-16
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-16
شابة انتقلت للعيش في جزيرة... وبعد أشهر عُثر عليها في هذه الحالة بالمنزل!
منوعات
2024-02-16
شابة انتقلت للعيش في جزيرة... وبعد أشهر عُثر عليها في هذه الحالة بالمنزل!
0
حال الطقس
2024-02-17
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
2024-02-17
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
0
آخر الأخبار
02:03
رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في خان يونس بغزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
آخر الأخبار
02:03
رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في خان يونس بغزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
0
آخر الأخبار
2023-11-29
بلينكن: أوضحنا حتى قبل السابع من تشرين الأول إيماننا بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام
آخر الأخبار
2023-11-29
بلينكن: أوضحنا حتى قبل السابع من تشرين الأول إيماننا بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:20
حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟
أخبار لبنان
02:20
حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟
0
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
0
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
4
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
5
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
6
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
7
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
8
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More