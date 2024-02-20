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المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-20 | 01:20
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المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
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المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

ينكفئ المنخفض الجوي جزئياً اليوم لكن الطقس يستمر متقلبا بين الصحو واحتمال بعض الأمطار المحلية بعد الظهر، قيما يميل الطقس أكثر نحو الاستقرار النسبي غدا الأربعاء ونحو الإستقرار الكلي بدءا من يوم الخميس ولأيام عدة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: متقلب يتحول الى غائم مع تساقط أمطار محلية خفيفة إجمالا وزخات ثلجية على الـ١٧٠٠ متر
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس غائم جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط بعض زخات المطر المحلي خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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