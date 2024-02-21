طقس مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة بدءًا من يوم غد..

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيًا اليوم، مع تقلبات جوية ضعيفة في الشمال، يليه استقرار كلي بدءًا من يوم غد الخميس ولأيام عدّة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جويّ الثلاثاء المقبل.اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠٢- الجوّ: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لزخات مطر محلي في الشمال وبعد الظهر٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٥ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/