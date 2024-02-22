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طقس مستقر كلّيًا يسيطر على لبنان...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-22 | 02:18
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طقس مستقر كلّيًا يسيطر على لبنان...
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طقس مستقر كلّيًا يسيطر على لبنان...

يسيطر طقس مستقر كليًّا على لبنان، اليوم ولأيّام عديدة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يتعرّض لبنان لمنخفض جويّ الثلاثاء المقبل، يؤدّي إلى طقس غير مستقر لمدة ٢٤ ساعة فقط.

ويعود الاستقرار لغاية مطلع شهر آذار المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٤ بقاعًا وبين ٥ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الجمعة:
غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٤ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

السبت:
غائم بسحب عالية ومتوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٤ على الـ١٠٠0، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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