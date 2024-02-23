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طقس مستقر لمطلع شهر آذار

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-02-23 | 01:16
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طقس مستقر لمطلع شهر آذار
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طقس مستقر لمطلع شهر آذار

يسيطر طقس مستقر اليوم، على لبنان مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

ويستمر الاستقرار لغاية مطلع شهر آذار المقبل.

ويشهد الطقس تقلبات جوية ضعيفة السبت، مع احتمال تساقط أمطار محلية.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

السبت:
غائم إجمالًا مع احتمال زخات مطر خصوصًا جبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٤ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الأحد:
غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٧ بقاعًا وبين ٧ و ١٥ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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