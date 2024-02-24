طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟

يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية، خصوصا في المناطق الجبلية، ليعود الاستقرار الكلي يومي غد وبعد غد.



أما يوم الثلاثاء، فيؤثر على لبنان منخفض جوي قصير المدة وضعيف الفعالية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم اجمالا مع احتمال زخات مطر خاصة جبلا وفي الداخل

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الاثنين: غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.