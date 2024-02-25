منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم وغدا قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي قصير المدة وضعيف الفعالية الثلاثاء المقبل يليه استقرار لأيام عدّة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، وبين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم اجمالاً مع تساقط أمطار رعدية متفرقة خصوصا على الجبال وفي الداخل، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ١٩٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.