بين الاستقرار والتقلبات الجوية الضعيفة.. هكذا سيكون طقس الأسبوع

يؤثر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم، قبل أن يتأثر بمنخفض جوي قصير المدة وضعيف الفعالية غدا الثلاثاء، يترافق مع كتل رطبة تؤدي الى طقس متقلب مع بعض الامطار المحلية، ليعود الاستقرار ويستمر لأيام عدّة.



تفاصيل طقس الاثنين :