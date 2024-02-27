الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..

حال الطقس
2024-02-27 | 01:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..

يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي قصير المدّة وضعيف الفعالية، يترافق مع كتل رطبة يؤدي الى طقس متقلب نهاراً مع بعض الامطار المحلية التي تتركز شرقاً وجبلاً، ثم يعود الاستقرار في المساء ولغاية يوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: متقلب وغائم اجمالاً مع تساقط امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية + ١٩٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الاربعاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-الخميس: مستقر ومشمس اجمالا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

يتأثر

بمنخفض

المدّة

وضعيف

الفعالية..

بين الاستقرار والتقلبات الجوية الضعيفة.. هكذا سيكون طقس الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-02-25

منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-16

حزب الله ينعى الشهيد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-13

نصرالله: ما نقوم به على الجبهة اللبنانية هو مسؤولية وطنية وأصل وجود اسرائيل في المنطقة هو مصيبة لكل شعوب المنطقة واسرائيل الضعيفة والمردوعة والخائفة هي التي تشكل حالة أقل ضررا على المنطقة ولبنان فمصلحتنا تكون عندما يكون هناك عدو محتل مهزوما وضعيفا

LBCI
حال الطقس
2024-01-10

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-02-26

بين الاستقرار والتقلبات الجوية الضعيفة.. هكذا سيكون طقس الأسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-02-25

منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
حال الطقس
2024-02-24

طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟

LBCI
حال الطقس
2024-02-23

طقس مستقر لمطلع شهر آذار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-22

طالبة هددت معلمتها: "أمي ستتولى الأمر"... وما فعلته الوالدة في اليوم التالي مرعب وصادم!

LBCI
فنّ
2024-02-22

بصورٍ أنيقة وجمال استثنائي... سيرين عبد النور تعايد نفسها في عيد ميلادها

LBCI
منوعات
2024-02-20

كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
10:01

تعرضت للاعتداء من قبل زوج والدتها... ولكن الأخيرة طلبت منها عدم اختلاق الأكاذيب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

فادي ابراهيم بطل الشاشات وبطل مقاوم للمرض حتى آخر رمق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

حياة ١٣٠ شخصاً مهددة داخل مبنى في طرابلس... واضراب عمال البلديات يعرقل الحل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بأيار ٢٠٢٤... في انتخابات بلدية أو ما في؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

"الاعتدال الوطني" يواصل جولته على الكتل النيابية لتسويق مبادرته الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حكومة فلسطين تستقيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الكابينت الاسرائيلي يبحث خطة اقتحام رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله تتوسع... وبعلبك في عين الاستهداف لاول مرة

LBCI
رياضة
13:35

مباراة لبنان والبحرين في كرة السلة.. كيف تبدو آخر التحضيرات من أرض الملعب؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:15

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:18

انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"

LBCI
منوعات
09:16

"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:19

نهاية الربع الأول من مباراة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 21 - 13

LBCI
آخر الأخبار
07:15

استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)

LBCI
منوعات
06:48

شكّها في زوجها كان صحيحاً... وضع لها "السمّ" في الفطور مُستخدماً هذه الحبوب! (صور)

LBCI
منوعات
09:54

الكلمات العربية المنقوشة على فستانها كادت أن تودي بحياتها.... حاصروها في الشارع وهددوها بقطع رأسها! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:38

أحرق أعضاءها خلال حملها وعنّفها جسديا وجنسيا... سنوات مرت على نيكول ككابوس لا ينتهي ورصاصة خلّصت حياتها!

LBCI
خبر عاجل
13:33

تابعوا مباراة المنتخب اللبناني ضد البحرين الليلة الساعة 9:00 مساء عبر شاشة الـ LB2 والموقع الالكتروني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More