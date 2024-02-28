طقس مستقر كلياً لغاية مساء السبت

تؤدي منطقة من الضغط الجوي المرتفع حالياً الى طقس مستقر كلياً ودافئ نهاراً ويستمر لغاية مساء يوم السبت المقبل، ليعود ويتأثر لبنان بمنخفض جوي معتاد بين ليل السبت والاثنين حيث يتحول الطقس الى ممطر احيانًا خصوصاً قبل ظهر الاحد، مع انخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية.



في التفاصيل:



الاربعاء:



١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على ال ١٠٠٠



٢- الجوّ : قليل السحب



٣- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٥ ٪



٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa



٦- الرؤية : جيدة



٧- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.







الخميس : مستقر ومشمس اجمالا ورطوبة منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٣ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



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الجمعة : مستقر غائم جزئياً بسحب عالية

ورطوبة منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٣ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س