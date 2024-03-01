بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend

يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً ودافئ نهاراً يستمر لغاية عصر يوم غد السبت، قبل أن يتأثر بمنخفض جوي بين ليل السبت والاثنين، حيث يتحول الطقس الى ممطر بغزارة بين ساعات الفجر الأولى وقبل ظهر الاحد، مع تدني بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية نسبياً.



تفاصيل طقس الجمعة:



١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢٣ ساحلا وبين ٤ و٢٠ بقاعاً وبين ٨ و١٨ على الـ١٠٠٠

٢- الجوّ: مشمس اجمالاً

٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جنوباً ٧٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.





تفاصيل طقس نهاية الاسبوع:



-السبت: مستقر ومشمس اجمالا نهارا يتحول مساء الى غير مستقر وممطر تشتد الامطار منتصف ليل السبت وقبل ظهر الاحد وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢٣ ساحلا وبين ٣ و١٩ بقاعاً وبين ٧ و١٧ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.



-الاحد: غير مستقر ومشمس وممطر تشتد الامطار فجراً وقبل الظهر وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠ متر ثم تضعف حدة الامطار تدريجياً مع تقدم الوقت، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٣ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و١٧ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



