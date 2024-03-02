الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2024-03-02 | 02:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
تؤثر على لبنان منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى طقس مستقر كلياً ودافئ نهاراً ويستمر لغاية عصر اليوم. بعدها، يتأثر لبنان بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص بين هذا المساء والإثنين حيث يتحول الطقس الى ممطر بغزارة بين أولى ساعات الفجر وقبل ظهر غد الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية نسبياً.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: مشمس إجمالاً نهارا وغير مستقر وغائم مساء مع تساقط أمطار رعدية تصبح غزيرة منتصف الليل وما بعد
٣- الرياح: تتحول جنوبية قوية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء عصرا بسبب الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس غير مستقر وتشتد الأمطار فجراً وقبل الظهر، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر ثم تضعف حدة الأمطار تدريجياً مع تقدم الوقت. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غير مستقر وتشتد الامطار فجراً وقبل الظهر، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٨٠٠متر ثم يستقر الطقس مساءً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
لبنان
أمطار
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-29
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
حال الطقس
2024-02-29
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
0
حال الطقس
2024-02-25
منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-02-25
منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2024-02-22
طقس مستقر كلّيًا يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2024-02-22
طقس مستقر كلّيًا يسيطر على لبنان...
0
حال الطقس
2024-02-20
المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-02-20
المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-03-01
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
حال الطقس
2024-03-01
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
0
حال الطقس
2024-02-29
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
حال الطقس
2024-02-29
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
0
حال الطقس
2024-02-28
طقس مستقر كلياً لغاية مساء السبت
حال الطقس
2024-02-28
طقس مستقر كلياً لغاية مساء السبت
0
حال الطقس
2024-02-27
لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..
حال الطقس
2024-02-27
لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-02-10
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
2024-02-10
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
0
أمن وقضاء
10:13
ترجلا من الفان وهربا قبل الوصول الى الحاجز...وعناصر ضهر البيدر توقف أحدهما
أمن وقضاء
10:13
ترجلا من الفان وهربا قبل الوصول الى الحاجز...وعناصر ضهر البيدر توقف أحدهما
0
أخبار دولية
2023-10-28
عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا
أخبار دولية
2023-10-28
عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا
0
فنّ
2023-09-06
هل من علاقة غرامية تجمع بطلة “Wednesday” والممثل جوني ديب؟
فنّ
2023-09-06
هل من علاقة غرامية تجمع بطلة “Wednesday” والممثل جوني ديب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
0
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
0
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:00
شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
منوعات
08:00
شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
2
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
4
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
5
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
6
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
8
أمن وقضاء
08:46
القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟
أمن وقضاء
08:46
القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More