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الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل

حال الطقس
2024-03-02 | 02:22
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الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
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الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل

تؤثر على لبنان منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى طقس مستقر كلياً ودافئ نهاراً ويستمر لغاية عصر اليوم. بعدها، يتأثر لبنان بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص بين هذا المساء والإثنين حيث يتحول الطقس الى ممطر بغزارة بين أولى ساعات الفجر وقبل ظهر غد الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية نسبياً. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: مشمس إجمالاً نهارا وغير مستقر وغائم مساء مع تساقط أمطار رعدية تصبح غزيرة منتصف الليل وما بعد
٣- الرياح: تتحول جنوبية قوية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء عصرا بسبب الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غير مستقر وتشتد الأمطار فجراً وقبل الظهر، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر ثم تضعف حدة الأمطار تدريجياً مع تقدم الوقت. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غير مستقر وتشتد الامطار فجراً وقبل الظهر، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٨٠٠متر ثم يستقر الطقس مساءً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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