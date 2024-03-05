استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...

ترتفع قيم الضغط الجوي ويعود الاستقرار اليوم وحتى ظهر يوم غد الاربعاء، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي اعتيادي الفعالية ويستمر لغاية قبل ظهر يوم الاحد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



-الثلاثاء:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ : مشمس الى غائم جزئياً

٣- الرياح : جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية : جيدة

٧- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



-الاربعاء: غير مستقر بعد الظهر مع امطار متفرقة (تشتد احياناً) وثلوج على ١٧٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س وتكون قوية جبلاً.



-الخميس: غير مستقر مع امطار متفرقة (تشتد احياناً) وثلوج على ١٧٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س