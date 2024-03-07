الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...

يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي يستمر لغاية ليل السبت، ويحمل معه أمطار رعدية متفاوتة الحدة بين يوم وآخر، ويترافق مع تدنٍ بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية.



تفاصيل طقس الخميس:



١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠

٢- الجوّ: غائم وغير مستقر مع امطار متفرقة (تشتد احياناً) وثلوج على ١٧٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



-الجمعة: تنحسر الأمطار نهاراً لتعاود احيانا بعد الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ١٨٠٠ متر. تترواح الحرارة على الشكل التالي: بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



-السبت: يكون الطقس غير مستقر مع امطار متفرقة (تشتد احياناً) تنحسر مساءً، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ١٥٠٠متر. تترواح الحرارة على الشكل التالي: بين ١١ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.