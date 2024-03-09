المنخفض الجويّ ينكفئ مساء اليوم.. وعودة الاستقرار مع بداية الاسبوع

يؤثّر على لبنان منخفض جويّ ضعيف الفعالية، ويستمر لغاية ساعات المساء، مع امطار متفرقة، وتدنٍ بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال العالية، يليه استقرار تام لايام عدّة مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-السبت:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ : غير مستقر مع امطار متفرقة تنحسر مساءً وثلوج على ١٦٠٠متر

٣- الرياح : جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية : متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



-الاحد: مستقر وغائم مع تشكل الضباب واحتمال زخات مطر فجرا خاصة شمالا، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



-الاثنين: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س