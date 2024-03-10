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استقرار جويّ تام وارتفاع بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-03-10 | 02:09
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استقرار جويّ تام وارتفاع بدرجات الحرارة
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استقرار جويّ تام وارتفاع بدرجات الحرارة

يستقرّ الجوّ بشكل تام وسط انكفاء المنخفض الجوي شرقًا، ولعدة ايام، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل. في التفاصيل...

الاحد:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠
٢- الجوّ : غائم جزئياً
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاثنين: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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