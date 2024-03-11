ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام يستمرعدة ايام، ويترافق مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة يومي الاربعاء والخميس.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠

- الجوّ : مشمس

- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء : مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الاربعاء : مستقر دافئ ومغبر فيما يتخلل الجو سحب عالية، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ٧ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س,