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ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-03-11 | 03:37
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ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين
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ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام يستمرعدة ايام، ويترافق مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة يومي الاربعاء والخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠
- الجوّ : مشمس
- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: مستقر دافئ ومغبر فيما يتخلل الجو سحب عالية، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ٧ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س,
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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