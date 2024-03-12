استقرار جوي في الأيام المقبلة... ومنخفض جديد متوقع منتصف الاسبوع المقبل

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام طيلة الاسبوع الحالي، يترافق مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة اليوم وغدا الاربعاء، قبل تعاود الانخفاض يوم الخميس.



ويخرق هذا الاستقرار، طقس متقلب يوم الجمعة المقبل مع إحتمال تساقط بعض الامطار المحلية. كما يُتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي منتصف الاسبوع المقبل يحمل معه امطار غزيرة.



تفاصيل طقس الثلاثاء:



١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٤ ساحلا وبين ٥ و٢١ بقاعاً وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠

٢- الجوّ: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلا وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

٦- الانقشاع: جيد

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



-الاربعاء: مستقر دافئ ومغبر فيما يتخلل الجو سحب عالية، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ٧ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٢ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



-الخميس: مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و٢٠ ساحلا وبين ٢ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.