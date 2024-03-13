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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة

حال الطقس
2024-03-13 | 01:55
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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة
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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة

يسيطر على لبنان استقرار جوي تام اليوم ويوم غد الخميس، مع بقاء درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية، ليخرق هذا الاستقرار طقس متقلب يوم الجمعة مع أمطار محلية. 

ومن المتوقّع أن يتجّه الينا منخفض جوي يحمل معه امطارًا غزيرة منتصف الاسبوع المقبل. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الاربعاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي  : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٧ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ : مغبرّ، مشمس يتخلله سحب عالية
٣- الرياح : شرقية ليلا وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الخميس: مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-الجمعة: غائم جزئياً الى غائم ويتحول الطقس الى ممطر تدريجياً وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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استقرار جوي في الأيام المقبلة... ومنخفض جديد متوقع منتصف الاسبوع المقبل
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