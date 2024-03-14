الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الطقس يتحوّل يوم الجمعة الى ممطر... ليعود ويستقرّ فجر السبت

حال الطقس
2024-03-14 | 02:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الطقس يتحوّل يوم الجمعة الى ممطر... ليعود ويستقرّ فجر السبت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الطقس يتحوّل يوم الجمعة الى ممطر... ليعود ويستقرّ فجر السبت

يسيطر على لبنان استقرار جوي نسبي اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ويتحول الطقس تدريجياً الى ممطر ثم ينكفئ فجر السبت.
ومن المتوقع أن يحمل الاسبوع المقبل ذروة الامطار بين ليل الاثنين والثلاثاء، والثلوج متوقعة على الجبال العالية. 

اليكم طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي  : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ : يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي
٣- الرياح : شرقية ليلا وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة. 

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم وممطر احياناً وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س


السبت: غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

يتحوّل

الجمعة

ممطر...

ليعود

ويستقرّ

السبت

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-13

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة

LBCI
حال الطقس
2024-03-02

الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-26

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر في غزة يجعلها غير صالحة للحياة فيها على الإطلاق

LBCI
حال الطقس
2024-01-24

منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-13

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة

LBCI
حال الطقس
2024-03-12

استقرار جوي في الأيام المقبلة... ومنخفض جديد متوقع منتصف الاسبوع المقبل

LBCI
حال الطقس
2024-03-11

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين

LBCI
حال الطقس
2024-03-10

استقرار جويّ تام وارتفاع بدرجات الحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-03-07

"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار سياسية
2024-03-13

ميقاتي: نفض غبار الحرب عن "المرفأ" أولوية وطنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-10

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-12

إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

رمضان يضيء شوارع طرابلس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بوتين يهدد بالنووي

LBCI
رياضة
14:50

برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل وصلت باخرة المساعدات إلى غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الحرب في غزة... انقسام للتكتلات السياسية في تل ابيب وتزايد في الضغط على رئيس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

وزارة الاتصالات تبحث عن ديوك الأحياء وعن مال عام سائب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:00

بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها

LBCI
منوعات
09:05

العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"

LBCI
أخبار لبنان
12:41

مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

LBCI
فنّ
13:50

بعد انتشار شائعات حول وفاتها... الليدي مادونا تنعى والدتها عبر إنستغرام (صورة)

LBCI
منوعات
12:11

ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!

LBCI
خبر عاجل
09:17

معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل

LBCI
منوعات
11:12

في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More