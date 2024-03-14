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الطقس يتحوّل يوم الجمعة الى ممطر... ليعود ويستقرّ فجر السبت
حال الطقس
2024-03-14 | 02:33
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الطقس يتحوّل يوم الجمعة الى ممطر... ليعود ويستقرّ فجر السبت
يسيطر على لبنان استقرار جوي نسبي اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ويتحول الطقس تدريجياً الى ممطر ثم ينكفئ فجر السبت.
ومن المتوقع أن يحمل الاسبوع المقبل ذروة الامطار بين ليل الاثنين والثلاثاء، والثلوج متوقعة على الجبال العالية.
ا
ليكم طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ : يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي
٣- الرياح : شرقية ليلا وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الجمعة:
غائم جزئياً الى غائم وممطر احياناً وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
السبت:
غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
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السبت
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..ليعود ويتقلّب يوم الجمعة
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