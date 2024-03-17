لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر لغاية بعد ظهر اليوم، حيث يبدأ منخفض جوي بالتأثير على لبنان حاملا معه امطارا غزيرة.



ويستمر تأثير المنخفض الجوي لعدة ايام، حيث من المتوقع أن تشتد الامطار بين ليل الاثنين والثلاثاء مع تساقط حبات البرد وثلوج على الجبال العالية.



وقد تشتد البرودة أواخر الاسبوع مع احتمال تشكل منخفض ثانٍ يؤثر على لبنان.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠

- الجوّ : يتحول غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر محلي خفيف بعد الظهر

- الرياح : شرقية ليلا شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين : غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار ليلاً فيما تتساقط الثلوج على الـ ٢٤٠٠متر تتدنى ليلاً الى ٢٠٠٠متر ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٦ و ١٤ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ومعتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.



الثلاثاء : غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار احياناً فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٧٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.